سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة

الشارقة في 12 يونيو/ وام / شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، اليوم ، حفل تخريج طلبة الدراسات العليا لفصل الربيع 2025 بجامعة الشارقة البالغ عددهم 437 خريجاً وخريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وقال سموه في كلمته التي ألقاها خلال حفل التخريج " في كل عام وقُبيل كل حفل تُعرض عليه تقارير إنجازات جامعة الشارقة، ويتساءل.. هل سنتمكن في العام المقبل من تحقيق إنجازات جديدة، بعد هذا الكم الهائل من الإنجازات؟، موضحاً أنه في كل مرة يُسر ويجد بأن مسيرة جامعة الشارقة لم تتوقف، بل ازدادت عمقاً واتساعاً.

وتناول سمو رئيس جامعة الشارقة الإنجازات التي حققتها الجامعة في هذا العام مؤكداً أن التميز ليس محطة تصل إليها، بل مسيرة تعيشها الجامعة، كاشفاً رصده للإنجازات التي بلغت ثلاثةً وعشرين إنجازاً كبيراً، ومجموعة أخرى من الإنجازات المتفرقة، منها حصول جامعة الشارقة على تصنيف البلاتينيوم، في نظام تقييم وتتبع الاستدامة "STARS" التابع لجمعية تحسين الاستدامة في التعليم العالي، بتقييم 100%، لتكون أول جامعة على مستوى الشرق الأوسط تنال هذا الاعتماد في مجال التعليم والأبحاث المستدامة، وتصدرت قائمة الجامعات الإماراتية في مجالات العلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية، والفنون، وذلك لأحدث تصنيفات مؤسسة "التايمز" الدولية للتعليم العالي لعام 2025.

وقال سموه إن الجامعة فازت كذلك كأفضل جهة في تطبيق الحوكمة في جائزة "تميّز"، وعلى المستوى الرياضي والطلابي حصد منتخبا الجامعة لكرة القدم ولكرة الطائرة المركز الأول في دورة الألعاب الجماعية، ومنتخب الجامعة لكرة السلة حقق المركز الثاني في ذات البطولة، ومنتخب الجامعة للسكواش حصد ذهبية بطولة الجامعات، كما واصلت الجامعة تميزها بفوزها في ملف استضافة وتنظيم بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية في دورتها القادمة في عام 2026م مؤكداً حرصه بأن تكون الإنجازات حقيقية، ذات أثر، لا تُروى فقط في نشرات الأخبار، أو على صفحات التواصل، بل تلمس وتترجم وتستثمر للمستقبل.

وخاطب سمو رئيس جامعة الشارقة الخريجين والخريجات مشيداً بعلمهم ومعرفتهم ومهاراتهم كلٌ في مجاله وتخصصه، وقال أنهم خريجو جامعة الشارقة، التي حرصت منذ تأسيسها على أن تكون منارة علم ومعرفة، تقوم على الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لمؤسسها، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ووجه سموه حديثاً للهيئة التدريسية بجامعة الشارقة، قائلاً “ اطلعت على سلسلة لقاءاتكم الأخيرة، والتي تفاعلتم من خلالها بشكل جاد وطموح، أثمرت عن مجموعة من المشاريع التي اعتمدت من قبل مجلس الأمناء يوم أمس، وستكون النهج الذي من خلاله تساهمون في استمرار عجلة التطوير في الجامعة، علَّمتم، ووجَّهتم، وأسهمتم في صقل هذه العقول، فشكراً لكم”.

وثمن سمو رئيس جامعة الشارقة جهود أولياء الأمور الذين لهم النصيب الأوفى من الفخر، نظير دعمهم وصبرهم ومساندتهم والذي شكَّل حجر الأساس في هذه الرحلة، وقال سموه “ اليوم ليس فقط يوم تخرج أبناؤكم، بل هو يوم اكتمال فرحتكم”.

واختتم سموه كلمته مباركاً للخريجين والخريجات الإنجاز العظيم وهو تخرجهم من الجامعة، معتبراً أنه حصاد أعوام من المثابرة والاجتهاد، وفرحة غامرة لمحبيهم ومعلميهم، وبداية رحلة جديدة وطموحات كبيرة، متمنياً سموه لهم التوفيق ومواصلة كتابة النجاحات.

وكان حفل التخريج قد استهل بالسلام الوطني، عقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وألقى بعدها الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، كلمة عبر فيها عن فرحته وفخره موجهاً شكره وتقديره إلى سمو رئيس جامعة الشارقة، لرعايته وتشريفه الحفل لتخريج نخبة جديدة من حملة شهادات الدراسات العليا وهنأ الخريجين والخريجات وأُسرهم على هذا الإنجاز.

ووجه شكره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة، الذي أرسى دعائم العلم والمعرفة، وجعل من جامعة الشارقة صرحاً شامخاً يحتضن الطموحات ويحتفي بالنجاحات.

من جانبه ألقى الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي كلمةً نيابة عن الخريجين والخريجات أكد اعتزازهم وفخرهم بالوقوف على منصة التخرج، محتفلين بنهاية رحلة أكاديمية استثنائية، وبداية مرحلة جديدة من العطاء والمسؤولية، مثمناً الرؤية الملهمة والدعم المستمر من سمو رئيس الجامعة، مشيراً إلى أن سموه يقود مسيرتها نحو التميز العالمي والابتكار المعرفي في كافة التخصصات.

وأشاد الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي بالهيئة الأكاديمية وجهودهم حيث كان لها الأثر العظيم في صناعة الفكر، وتوجيه الطاقة، وصقل المهارات، والتمكين من بلوغ هذا الإنجاز العلمي، موجهاً الشكر والعرفان نيابة عن زملائه الخريجين لهم.

واستشهد بوصية صاحب السمو حاكم الشارقة، قائلاً “ واصلوا البحث العلمي، فهذه رسالة النبلاء، ومسيرة العلماء”.

وتفضل سمو رئيس جامعة الشارقة بتسليم الخريجين والخريجات شهادات تخرجهم مهنئاً إياهم هذا الإنجاز والتفوق، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية وخدمة وطنهم.

وتوزع الخريجون والخريجات من كليات “ الشريعة والدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الصحية، والقانون، والاتصال، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، والحوسبة المعلوماتية، والسياسات العامة”.

وبلغ عدد خريجي درجة الدكتوراه 119 خريجاً وخريجة، وفي درجة الماجستير 302 خريج وخريجة، و16 خريجاً وخريجة في برنامج دبلوم الدراسات العليا.

حضر حفل التخريج.. الشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية في إمارة أم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب سمو حاكم أم القيوين، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة وجمع من أولياء الأمور.