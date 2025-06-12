تعاون رياضي بين الشارقة وليتوانيا لتطوير كرة السلة في أندية الإمارة

الشارقة في 12 يونيو / وام / بحث مجلس الشارقة الرياضي إقامة شراكة إستراتيجية مع اتحاد كرة السلة الليتواني، الذي يُعد من المدارس الرائدة عالمياً في اللعبة، وذلك بهدف تطوير كوادر وأندية الإمارة والاستفادة من الخبرات الفنية المتقدمة.

وخلال لقاء جمع سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس، مع وفد الاتحاد الليتواني برئاسة مينداوقاس بالسيوناس رئيس الاتحاد، تم الاتفاق على استكشاف فرص التعاون في مجالات إقامة المعسكرات التدريبية، وتنظيم مباريات ودية، وعقد ورش عمل للمدربين والإداريين.

وأشاد الوفد الليتواني بالبنية التحتية المتطورة في الشارقة، معرباً عن استعداده لتقديم كامل خبراته الفنية لدعم اللعبة في الإمارة، فيما أكد الحزامي أن هذا التعاون سيسهم في رفع كفاءة فرق الأندية والأجهزة الفنية والإدارية بها.