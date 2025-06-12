حصدت جائزة "صفقة العام".. "الاتحاد لائتمان الصادرات" راعيا إستراتيجيا لمؤتمر "تي إكس إف غلوبال 2025"

كوبنهاغن في 12 يونيو/ وام / تشاركت الاتحاد لائتمان الصادرات، في مؤتمر "تي إكس إف غلوبال 2025" كراعٍ إستراتيجي للحدث، الذي يختتم اليوم في عاصمة الدنمارك كوبنهاغن بمشاركة 1500 من خبراء وقادة وكالات ائتمان الصادرات وتمويل المشاريع من مختلف أنحاء العالم.

ووفق بيان صحفي صادر عن الشركة، فإن المشاركة في المؤتمر تأتي حرصا من الاتحاد لائتمان الصادرات على تعزيز حضورها الدولي، وترسيخ مكانتها كشركة داعمة للصادرات الوطنية غير النفطية، وبناء شراكات تمويلية جديدة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تسعى إلى مضاعفة حجم الصادرات الإماراتية وتوسيع قاعدتها في الأسواق العالمية.

وتم خلال الحدث، تكريم "الاتحاد لائتمان الصادرات" بجائزة "صفقة العام" تقديراً لدورها الرائد في دعم صادرات شركة "ترافيغورا"، واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع السلع، وذلك في إطار تعاون بين "الاتحاد لائتمان الصادرات"، و"مكتب أبوظبي للصادرات"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار"، يهدف إلى توسيع نطاق استحواذ "ترافيغورا" على السلع غير النفطية الإماراتية المنشأ حول العالم، بما يعزز من اندماج المنتجات الإماراتية في سلاسل الإمداد الدولية.

وقالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن مشاركتنا في مؤتمر "تي إكس إف غلوبال 2025" تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز شراكتنا الإستراتيجية وسعينا المستمر لمواكبة تطورات سوق العمل حول العالم، باعتباره منصة رئيسية في قطاع تمويل الصادرات كما يؤكّد حصولنا على جائزة "صفقة العام" الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في دعم الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتدعم تنويع الصادرات الوطنية.

وأضافت أن الجائزة تأتي في إطار جهود الشركة بإتمام هذه الصفقة الاستراتيجية الأولى من نوعها، لتوسيع نطاق صادرات الدولة من السلع الأساسية.