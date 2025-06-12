"صحة دبي".. تأسيس أول مركز لعلاج مرضى السرطان بالبروتون على مستوى الدولة

دبي في 12 يونيو/ وام / منحت هيئة الصحة بدبي الموافقة المبدئية لـ "ياس للرعاية الصحية"، التابعة لمجموعة "داس القابضة"، لتأسيس أول مركز متخصص للعلاج بالبروتون على مستوى دولة الإمارات بهدف تقديم علاجات متخصصة لمرضى السرطان بدبي، في خطوة نوعية تعكس توجهات دبي الإستراتيجية في تطوير الرعاية الصحية التخصصية، وترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للرعاية الصحية التخصصية والسياحة العلاجية.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمركز في الربع الأول من العام 2026، ليكون التشغيل الفعلي للمركز بحلول نهاية عام 2028.

ويُعد العلاج بالبروتون من أكثر تقنيات العلاج الإشعاعي تقدماً على مستوى العالم، حيث يتيح توصيل جرعات دقيقة من الإشعاع إلى الأورام الخبيثة مع الحد من الضرر على الأنسجة السليمة، ما يجعله مناسباً للحالات الحساسة مثل أورام الأطفال والأورام المعقدة الأخرى.

وسيمكّن المركز الجديد المرضى من الحصول على هذا النوع من العلاج دون الحاجة إلى السفر خارج الدولة، مما يقلل من التكاليف ويخفف الأعباء النفسية على المرضى وعائلاتهم.

وقال سعادة الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي إن المشروع يُجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" في بناء نظام صحي متكامل يرتكز على الابتكار، ويضع الإنسان في قلب الاهتمام، ويترجم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تسريع تبني الحلول المستقبلية، وتعزيز الشراكات النوعية التي ترتقي بجودة الرعاية الصحية وتساهم في تحسين جودة الحياة.

وأوضح الدكتور علوي الشيخ أن المركز الجديد سيُسهم في توفير خدمات علاجية متقدمة، تركز على المريض، وتُحسّن الوصول إلى الرعاية الدقيقة، وتدعم أهداف دبي بأن تكون ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في متوسط العمر الصحي كما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33.

ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع “المركز الوطني للسرطان في سنغافورة - NCCS”، أحد أبرز المراكز الطبية المتخصصة في علاج الأورام في آسيا. وسيتولى المركز السنغافوري دور المستشار الفني للمشروع، بما في ذلك تقديم الخبرات السريرية والتقنية وتطبيق المعايير العالمية في تصميم وتشغيل المنشأة.

من جانبه، قال الدكتور محمد زكي، المدير الطبي والمدير العام لـ"ياس للرعاية الصحية"، إن العلاج بالبروتون يُعد خياراً علاجياً أقل سمّية وأكثر دقة في مثل مؤكدا أن المركز الجديد يهدف إلى تقليل الاعتماد على العلاج في الخارج، وتقديم خدمة طبية عالية الجودة في دبي.

وأوضح الدكتور مايكل وانغ، رئيس قسم علاج الأورام بالإشعاع في المركز الوطني للسرطان – سنغافورة، أن المركز سيكون خطوة نوعية في إعادة تشكيل تجربة علاج السرطان في منطقة الخليج.