منتخبنا الوطني يفتتح مشواره في مونديال الناشئين بلقاء كوستاريكا

الدوحة في 12 يونيو / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، والمقررة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل عن جدول مباريات البطولة التي تقام بمشاركة 48 منتخبنا للمرة الأولى في تاريخها.

ويفتتح منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاما والموجود بالمجموعة الثالثة مشواره في البطولة بمواجهة منتخب كوستاريكا يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل، فيما يواجه منتخب كرواتيا يوم الخميس 6 من الشهر نفسه، على أن يواجه منتخب السنغال يوم الأحد 9 من نوفمبر ايضا.

وأكد راشد الخاطر المدير التنفيذي للعمليات في اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر أن جميع المباريات ستقام في ملاعب أكاديمية أسباير الرياضية، فيما تنطلق المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي.