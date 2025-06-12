ايران : قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسيس

طهران في 12 يونيو/ وام / وصفت إيران القرار الصادر من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بـ"المسيس ويفتقر للأسس القانونية والفنية" ولايصب بمصلحة التعاون الايراني مع الوكالة.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، قد أصدر قرارًا أعلن فيه عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة لمنع الانتشار النووي، بسبب فشل التعاون مع الوكالة بشأن أنشطة نووية غير معلنة في عدة مواقع داخل إيران وذلك، لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وقال بيان مشترك لوزارة الخارجية الايرانية ومنظمة الطاقة النووية الايرانية إن التعليمات صدرت من قبل رئيس مؤسسة الطاقة الذرية لتشغيل مركز جديد للتخصيب في موقع آمن، واستبدال مكائن الجيل الأول من أجهزة التخصيب بمكائن متقدمة من الجيل السادس في منشأة فوردو.

وأضاف البيان أن إيران التزمت دائما بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، وأن أيًا من تقارير الوكالة لم يشر لحد الآن إلى أي عدم امتثال أو تحويل في المواد أو الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمال وندي إن إيران ستزيد من وتيرة أنشطة التخصيب من خلال الإجراءات الجديدة التي اتخذتها كرد فعل علی موقف مجلس محافظي الوكالة الدولية.