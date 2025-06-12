"الإمارات الصحية" تحدث نقلة نوعية في جراحات الأذن بتقنية "الإكسوسكوب"

الشارقة في 12 يونيو/ وام / سجلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً نوعياً جديداً تمثل في نجاح مستشفى القاسمي، التابع لها، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة في الأذن باستخدام تقنية المنظار الخارجي "Exoscope"، وذلك لأول مرة ضمن منشآتها.

وأكد الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي، أن هذا الإنجاز يُجسّد التزام المؤسسة بتوفير رعاية صحية تخصصية متقدمة ترتكز على الابتكار واستقطاب الخبرات العالمية.

واحتفى مستشفى القاسمي مؤخراً بإجراء العملية رقم 100 ضمن برنامج زراعة القوقعة، الذي يعد من أبرز برامج التدخل الجراحي النوعي في المؤسسة، حيث شمل البرنامج استخدام جهاز المنظار الخارجي في إحدى العمليات، تمهيداً لاعتماد هذه التقنية بشكل أوسع في جراحات زراعة قوقعة الأذن.

ويأتي هذا النجاح ضمن إستراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تمكين منشآتها الصحية من اعتماد التقنيات الحديثة، وتوفير بيئة محفزة للابتكار من خلال تعزيز التعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين عبر برنامج الأطباء الزائرين، بما يسهم في تطوير المهارات الطبية الوطنية.