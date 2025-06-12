شراكة بين جمعية الإمارات الخيرية و"جلفار" لتعزيز العمل الإنساني

رأس الخيمة في 12 يونيو/ وام / وقعت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة اتفاقية شراكة مع شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”، بهدف تعميق التعاون في مجالات الدعم المجتمعي والرعاية الصحية، والمساهمة في تمكين الفئات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.

تم توقيع الاتفاقية في مقر شركة جلفار بإمارة رأس الخيمة، بحضور عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية وباسل زيادة الرئيس التنفيذي لشركة "جلفار" حيث تم التأكيد على التزام الطرفين بتوحيد الجهود وبناء جسور التعاون المستدام لخدمة المجتمع.

وقال عبدالله سعيد الطنيجي إن شراكتنا مع "جلفار" تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون بين العمل الخيري والقطاع الصناعي، حيث تتلاقى الأهداف المجتمعية مع القدرات المؤسسية في سبيل خدمة الإنسان ونحن نؤمن بأن العمل الخيري اليوم لا يكتمل إلا عبر شراكات إستراتيجية قوية، تضمن الاستدامة والفاعلية، ونتطلع إلى مشاريع مشتركة تُحدث أثرا ملموسا في حياة المستفيدين.

وأكد باسل زيادة أهمية هذه المبادرة التي تنسجم مع رؤية "جلفار" في دعم المبادرات التي تعزز صحة المجتمعات وهذه الاتفاقية هي التزام مشترك بخدمة الإنسان، وبأقصى درجات الجودة.