"ايدج" و"ليوناردو" يوقعان شراكة لإنشاء مركز تكنولوجي متطور في أبوظبي

أبوظبي في 12 يونيو/ وام / أعلنت مجموعة "ايدج"، وشركة "ليوناردو"، اليوم، عن شراكة إستراتيجية لإنشاء مركز تكنولوجي متطور في أبوظبي، يمتلك قدرات إستراتيجية تُمكّنه من خدمة الأسواق العالمية عبر مقاربة موحدة وقائمة على التعاون.

ووقّع اتفاقية الشراكة معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “ايدج”، وروبرتو سينغولاني، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة ليوناردو، حيث تمثل الاتفاقية أحدث خطوة لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وسيشكّل المشروع المشترك الجديد منجزاً رائداً في قطاع التعاون الدفاعي العالمي، حيث يغطي مجالات متعددة ويدمج مجموعة من أكثر التقنيات تقدماً وتطوراً، بما يضم أنظمة القيادة والتحكم البحرية والدفاع الصاروخي للنظم القتالية؛ وأنظمة مكافحة الطائرات المستقلة؛ والقدرات الجوية للطائرات البحرية متعددة المهام؛ والبصريات الإلكترونية؛ والدفاع الجوي؛ وإلكترونيات الحوسبة عالية الأداء لتطبيقات الصواريخ.