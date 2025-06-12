جامعة عجمان تفوز بـ"أفضل مشروع جامعي" ضمن تحدّي مجرى "الأثر المستدام"

عجمان في 12 يونيو/ وام / فازت جامعة عجمان بجائزة "أفضل مشروع جامعي" ضمن تحدي مجرى "الأثر المستدام 2025"، عن مشروعها البيئي "تخضير المجتمعات: مشروع زراعة أشجار القرم".

ونافس المشروع أكثر من 200 مبادرة من مختلف إمارات الدولة، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل 20 مشروعًا متميزًا.

أقيم حفل توزيع الجوائز في معهد SEE – المدينة المستدامة بدبي، تحت رعاية وحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء "مجرى"، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.

واستهدف التحدي تسليط الضوء على المبادرات المبتكرة وذات الأثر العالي في مجالات الاستدامة عبر القطاعات المختلفة، بما يشمل سوق العمل، وريادة الأعمال، والقطاع الأكاديمي.

وهدف المشروع المقدم من جامعة عجمان إلى استعادة النظم البيئية الساحلية، وتعزيز الوعي البيئي من خلال أنشطة التثقيف والمشاركة المجتمعية.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، إن هذه الجائزة، تعكس ثمار رؤيتنا المؤسسية الرامية إلى دمج مبادئ الاستدامة البيئية في المنهج الدراسي، والبحوث العلمية، وخدمة المجتمع موضحا أنه من خلال مشروع زراعة أشجار القرم، نغرس الوعي ونصنع جيلاً واعيًا قادرًا على قيادة العمل المناخي والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف البيئية الطموحة لدولة الإمارات.