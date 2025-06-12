دعوة عربية لحشد الجهود ضد عمل الأطفال واستنكار للمأساة في غزة

القاهرة في 12 يونيو/ وام / دعت جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق 12 يونيو من كل عام، إلى حشد الاهتمام الدولي لإنهاء هذه الظاهرة، محذرة من أن الهدف العالمي بالقضاء عليها بحلول 2025 لا يزال بعيد المنال في ظل وجود 160 مليون طفل عامل حول العالم.

وأرجع البيان المشترك هذا التراجع إلى الأزمات العالمية المتلاحقة من نزاعات وحروب وتغير مناخي وتفاوتات اقتصادية، والتي فاقمت من الظاهرة.

وسلط البيان الضوء بشكل خاص على المأساة الإنسانية في غزة، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الطفل بينما يعيش أطفال القطاع أبشع صور انتهاك الحق في الحياة، مع استشهاد نحو 18 ألف طفل، محملا المجتمع الدولي مسؤولية حماية أطفال فلسطين وضمان حقوقهم الأساسية.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكدت المنظمات الثلاث التزامها بعقد مؤتمر عربي حول "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية" في عام 2025، لمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة.

وناشد البيان جميع الأطراف للتحرك العاجل لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وتجديد الالتزام ببناء عالم آمن وصحي يليق بأحلامهم وطموحاتهم.

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