مؤسسة الشارقة للفنون تفتح باب التقدّم لبرنامج الزمالة "مقاربة"

الشارقة في 12 يونيو/وام/ أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع مؤسسة الكازي للفنون، وأرشيف الفن الآسيوي، ومنصة “كونتمبراري آند” فتح باب التقديم لبرنامج الزمالة "مقاربة"، الموجّه إلى كتّاب الفن الناشئين والمخضرمين من المقيمين والعاملين في قارتي آسيا وأفريقيا، بهدف دعم إنتاج ونشر كتابات نقدية جديدة في مجال الفن المعاصر.

يقدّم البرنامج دعماً مادياً ومؤسساتياً لخمسة مشاركين، يتضمن تمكينهم من نشر مقالتين نقديتين لكل منهم، والمشاركة في ندوات إلكترونية نصف شهرية، إضافة إلى جلسات تقييم متخصصة بإشراف مجموعة من الكتّاب والنقاد الفنيين المخضرمين، فضلاً عن حضور برنامج مموّل بالكامل في إمارة الشارقة لمدة أسبوع، يشمل زيارات ميدانية وجلسات تفاعلية.

يهدف البرنامج إلى بناء شبكة علاقات مهنية تضم كتّاباً ومحررين وناشرين وأكاديميين بما يسهم في تعزيز التبادل المعرفي وتشكيل فضاءات تعاون إبداعي تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

يسعى "مقاربة" إلى إغناء الخطاب الفني عبر إشراك المشاركين في نقاشات جماعية تستند إلى السياقات التاريخية والخصوصيات المحلية في المنطقة، مع المساهمة في الحوارات العالمية المتواصلة حول الفن والنقد.

ويستكشف البرنامج المفاهيم المرتبطة بالمجاورة والانفتاح، في إطار رؤية نقدية تُعنى بالتفاعل العميق مع الموضوع الفني من دون الذوبان فيه، ما يتيح توسيع نطاقه ليشمل تقاطعات ثقافية متعددة.

ويمكن للكتّاب، والفنانين، والقيّمين، والصحفيين، والأكاديميين من العاملين والمقيمين في آسيا أو أفريقيا التقدّم للبرنامج من خلال إرسال نصوص تتفاعل مع عمل فني أو معرض فني، على أن يكون آخر موعد لتسلم الطلبات 20 يوليو المقبل.