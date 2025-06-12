شرطة الفجيرة تحتفي بالفائزين بجائزة القائد العام للتميز

الفجيرة في 12 يونيو/وام/ نظّمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة حفلًا لتكريم الفائزين بجائزة القائد العام للتميز بدورتها السابعة لعام 2025 وذلك وسط أجواء احتفالية عكست التقدير العميق لجهود الموظفين والفرق التي أسهمت في تعزيز مسيرة التميز المؤسسي والوظيفي.

حضرالحفل سعادة العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة الذي كرم نخبة من الفائزين الذين برزوا بأدائهم المتميز والتزامهم بمعايير الجودة والكفاءة.

توزعت الجائزة على فئتين رئيسيتين، تمثلت الأولى في فئة الجوائز المؤسسية التي شهدت تنافسًا بين 9 جهات داخلية قدمت ملفات ترشيح عالية المستوى وفازت 3 منها بجوائز التميز المؤسسي.

أما الفئة الثانية، وهي فئة الجوائز الفردية للموظفين، فقد شهدت منافسة قوية بين 63 مرشحًا من الضباط والأفراد والكوادر المدنية، وأسفرت عن فوز 12 موظفًا من مختلف الفئات.

من جانبه، أكد المقدم الدكتور سعيد أحمد الصغيري، رئيس قسم التميز المؤسسي، أن هذه الجائزة تجسّد التزام القيادة العامة بنشر ثقافة الجودة والإبداع، وتأتي انسجامًا مع توجهات وزارة الداخلية نحو التميز المؤسسي وتعزيز بيئة العمل المحفزة على الابتكار والتطوير المستدام.