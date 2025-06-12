سلطان الجابر وأحمد الصايغ يحضران حفل سفارة روسيا الاتحادية بمناسبة اليوم الوطني

أبوظبي في 12 يونيو/وام/ حضر معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة تيمور زابيروف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وحضر الحفل - الذي أقيم في فندق كونراد أبراج الإتحاد في أبوظبي - عدد من كبار المسؤولين والمدنيين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الروسية المقيمة في الدولة.

وأشاد سعادة سفير روسيا الإتحادية لدى الدولة في كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين الإمارات والاتحاد الروسي مؤكدا سعي بلاده الدائم لتطويرها على المستويات كافة.

