الرياضي اللبناني وبريكس الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة

دبي في 12 يونيو/وام/ تأهل فريقا الرياضي اللبناني وأوتسونوميا بريكس الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة، المقامة حالياً في دبي، بعد فوزهما اليوم في مباراتي نصف النهائي على كل من شباب الأهلي وبرونكوس المنغولي على التوالي.

فقد تمكّن الرياضي، حامل لقب النسخة الماضية، من الفوز على شباب الأهلي، ممثل كرة السلة الإماراتية، بنتيجة 100-87، ليواصل مسيرته نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به العام الماضي أيضاً في دبي.

في المقابل، واصل فريق أوتسونوميا بريكس الياباني تألقه، وتأهل إلى النهائي عقب فوزه على أولان باتور برونكوس بنتيجة 93-71، في مباراة شهدت تحقيق الفريق الياباني رقماً قياسياً جديداً بتسجيله 19 ثلاثية.

ومن المقرر أن يُقام النهائي غداً في الساعة الثامنة مساءً على صالة كوكا كولا أرينا بدبي، حيث يلتقي الرياضي مع بريكس، على أن يتأهل الفائز منهما لتمثيل القارة الآسيوية في بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة في سنغافورة.

وتسبق المباراة النهائية إقامة مباراة تحديد المركز الثالث بين شباب الأهلي وبرونكوس المنغولي.