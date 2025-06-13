الفلسطيني عبدول حسين يتوج بالنزال الرئيسي لبطولة محاربي الإمارات

أبوظبي في 13 يونيو / وام / فاز الفلسطيني عبدول حسين، بالنزال الرئيسي للنسخة الدولية المشتركة "العربية والأفريقية"، رقم 59 من سلسلة بطولات "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، والتي انطلقت أمس في صالة سبيس 42 في شاطئ الراحة بأبوظبي، وتقام على مدار يومين، وذلك بعد تغلبه على الجزائري سامي يحيى في وزن "الديك" بالضربة القاضية الفنية في أولى مشاركاته في البطولة.

وشهدت المنافسات أيضاً فوز الكونغولي دييغو باندو على منافسه الجزائري إسلام مصرف، بعدما تمكن من إنهاء النزال لصالحه عن طريق تسديد لكمات أرضية متتابعة لخصمه في وزن المتوسط.

حضر البطولة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وسعادة صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، منظمة الحدث.

وفي بقية النزالات، فاز الكويتي عبدالله بوشهري على الجنوب أفريقي كول هيننغ، في وزن "الذبابة"، كما نجح اللبناني عمران شعبان في الفوز على الكونغولي غونثر كالوندا نغونزا بقرار الحكام بالإجماع، في وزن المتوسط.

وأعرب البطل عبدول حسين الذي وصل الى فوزه رقم 13 في مسيرته والسادس على التوالي عن سعادته بالتتويج لأول مرة في أبوظبي، كما أعلن أن القادم بالنسبة له سيكون المنافسة على حزام البطولة والمشاركة في منافسات يو اف سي العالمية.

من جانبه أعرب فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، عن سعادته بالانطلاقة الكبيرة لمنافسات النسخة الحالية من البطولة والتي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً من مختلف الفئات على الرغم من إقامة الحدث قبل نهاية الأسبوع.