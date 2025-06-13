إطلاق مبادرة رياضية مجتمعية في المراكز الثقافية والشبابية

دبي في 13 يونيو / وام / تنظم وزارة الرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع مبادرة مجتمعية جديدة بعنوان "اخسر وزنك واكسب صحتك"، بالتعاون مع وزارة الثقافة والمؤسسة الاتحادية للشباب، وذلك خلال الفترة من 23 يونيو الجاري إلى 28 أغسطس المقبل.

وتهدف المبادرة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وأهميتها في المجتمع، وتعريف المشاركين بنمط التغذية الصحية، وتقام في المراكز الثقافية والشبابية في الإمارات الشمالية، في كل من مركز الفجيرة الثقافي الإبداعي، ومركز مسافي الثقافي الإبداعي، ومركز فتيات مربح، ومركز شباب عجمان، وفلج المعلا ورأس الخيمة والغيل.

وأكد سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع أن الفعالية تجسد الحرص على استدامة نمط الحياة الصحي، وتعزيز أهمية ممارسة الرياضة وسط الفئات النسائية، بما يسهم في تمكين المرأة من أداء دورها الحيوي في المجتمع.

وأشار العاجل إلى أهمية التوعية بنشر الثقافة الرياضية، وتبني المبادرات الداعمة للأنشطة الرياضية المختلفة، والعمل على أفضل الممارسات في هذا الجانب، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ووزارة الثقافة والمؤسسة الاتحادية للشباب.