رسميا..قطر والسعودية تستضيفان تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى “كأس العالم 2026”

كوالا لمبور في 13 يونيو / وام / أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد كل من الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم كجهتين مستضيفتين لمباريات الملحق الآسيوي ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمعروفة باسم “تصفيات آسيا – الطريق إلى 2026”.

وتقام مباريات الملحق في صيغة مجمعة خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، بمشاركة 6 منتخبات آسيوية حلت في المركزين الثالث والرابع ضمن مجموعاتها في المرحلة السابقة من التصفيات، وهي: الإمارات، وقطر، والسعودية، وسلطنة عُمان، والعراق، وإندونيسيا.

وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، تضم كل منهما ثلاثة منتخبات، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

أما المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في المجموعتين، فستخوض مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب، تُقام يومي 13 و18 نوفمبر 2025، لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل بدوره إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن تُسحب قرعة الملحق الآسيوي في 17 يوليو 2025.