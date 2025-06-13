"إسلامية" دبي تطلق "غراس الصيف 2025" لتنشئة الأجيال وقيادات شابة بهوية إماراتية

دبي في 13 يونيو /وام/أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج "غراس الصيف 2025" الموجَّه للفتيات من عمر 7 إلى 15 عاما تحت شعار "غراس اليوم .. حصاد الغد" وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضورها المجتمعي وتفعيل دورها في تنشئة الأجيال انسجاما مع توجهات "عام المجتمع 2025".

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الدائرة المستمرة لغرس القيم الإسلامية والوطنية في نفوس النشء وتنمية المهارات القيادية والحياتية للفتيات بما يسهم في إعداد جيل واثق بهويته ومؤهل لمتطلبات المستقبل.

ويعقد البرنامج خلال فترتين صيفيتين الأولى من 7 إلى 24 يوليو 2025 والثانية من 4 إلى 22 أغسطس 2025 من الإثنين إلى الخميس مقدما تجربة تعليمية مبتكرة تجمع بين المعرفة والتطبيق وتدمج بين التعليم والترفيه في بيئة محفزة وثرية بالتفاعل والتنوع تتيح للفتيات التعلم والانطلاق بثقة نحو المستقبل.

يرتكز البرنامج على خمسة محاور متكاملة تشمل القرآن الكريم والسنع الإماراتي والمهارات الحياتية والقيادة والابتكار ضمن منهج تثقيفي يهدف إلى إعداد فتيات واثقات مؤهلات علمياً ومهارياً ومتمسكات بقيمهن الدينية والوطنية وقادرات على التفاعل الإيجابي مع متغيرات العصر من منطلق أصيل ومتوازن.

وفي إطار حرص الدائرة على تعزيز فرص الوصول والمشاركة اعتمدت تنفيذ برنامج "غراس الصيف 2025" في مجموعة من مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة بما يضمن تغطية جغرافية واسعة وتيسير مشاركة الفتيات من مختلف الأحياء السكنية حيث تشمل مواقع تنفيذ البرنامج كلاً من مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في الورقاء ومراكز مكتوم في ند الشبا الرابعة ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي ومركز المزهر الثقافي الإسلامي ومركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في البرشاء الثالثة ومركز ند الشبا للنساء وحتا.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة أن برنامج "غراس الصيف 2025" يأتي امتداداً لنجاحات البرنامج في مواسمه السابقة والتي عكست أثرا تربويا إيجابيا كبيرا في نفوس المشاركات ....مشيرا إلى أن البرنامج يمثل أحد تجليات التزام الدائرة بتنشئة الأجيال في بيئة قريبة من واقعهم المجتمعي ومبنية على محتوى هادف يجمع بين القيم الأصيلة والمهارات الحديثة.

وأضاف سعادته أن هذه المبادرة استثمار في الفتاة الإماراتية التي تمثل ركيزة أساسية في مستقبل الوطن وإيمانا راسخا بأن ما نزرعه من قيم ومهارات اليوم سيثمر في الغد أجيالا متميزة في عطائها وفاعلة في مجتمعها ...مؤكدا أن هذه الرؤية تتناغم مع توجهات القيادة الرشيدة في عام المجتمع ومع رسوخ قيم المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الدائرة في كل مبادراتها.

وتدعو الدائرة أولياء الأمور إلى المسارعة في تسجيل بناتهم للاستفادة من هذا البرنامج التثقيفي المتكامل الذي يسهم في بناء شخصية الفتاة الإماراتية على أسس راسخة من الانتماء الديني والوطني والتمكين المهني والمعرفي استعدادا لغد أكثر تميزا.

كماتدعو الدائرة أولياء الأمور المبادرة بالتسجيل المبكر عبر الرابط الإلكتروني المخصص لضمان حجز المقاعد المتاحة حيث hن المشاركة في البرنامج مجانية