منتخب الرجبي يواجه هونج كونج في تصفيات آسيا غداً

دبي في 13 يونيو/ وام/ يستهل منتخب الإمارات الوطني للرجبي (فئة 15 لاعباً) مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم للرجبي "أستراليا 2027"، بمواجهة مرتقبة أمام منتخب هونج كونج، غداً، على ملعب "ذا سيفنز" في دبي.

وتُقام التصفيات الآسيوية بنظام الدوري من دور واحد، حيث يخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام كوريا الجنوبية يوم 21 يونيو الجاري في مدينة إنشيون، فيما يختتم مشواره بمواجهة سيريلانكا يوم 4 يوليو المقبل في كولومبو.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحق التصفيات المقرر إقامته بين 8 و18 نوفمبر المقبل على ملعب "ذا سيفنز" أيضاً.

ويضم منتخب الإمارات 23 لاعباً، تحت قيادة المدرب أبولو بيرليني، ويساعده الجهاز الفني المكون من جاك بينادي، ويوسف شاكر، وآرون بريسكو، ودوران جيربر، إلى جانب الدكتور فيشنو طبيب المنتخب، ومايك أخصائي العلاج الطبيعي.