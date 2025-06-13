جمعية الناشرين الإماراتيين تشارك بمعرض ريو الدولي للكتاب

ريو دي جانيرو في 13 يونيو/وام/ تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض ريو الدولي للكتاب الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 22 يونيو الجاري وذلك في إطار احتفاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” بمدينة ريو دي جانيرو المتوجة بلقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2025.

كما تشارك الجمعية في الفترة نفسها بالملتقى المهني السادس الذي تنظمه الغرفة البرازيلية للكتاب وتمثلها الناشرة أميرة بوكدرة الشريكة المؤسِّسة لمكتبة ومنشورات "غاف" رئيسة مجلس إدارة الجمعية التي تشارك بطاولة مخصصة لحقوق النشر.

تستهدف المشاركة إتاحة الفرصة للناشرين الإماراتيين للقاء المشترين والمهنيين في القطاع وجدولة اجتماعات ثنائية تهدف إلى توسيع حضور النشر الإماراتي في الأسواق الناطقة بالبرتغالية.

وتشارك الجمعية أيضا في قمة الناشرين الدولية التي تنظمها نقابة الناشرين الوطنيين في البرازيل وتجمع نخبة من خبراء النشر حول العالم لمناقشة قضايا محورية مثل تكنولوجيا النشر والكتب الصوتية و تعزيز القراءة وتمكين المرأة.

وتسجّل الجمعية حضورها كذلك في قمة "ببلش هير" التي تُعقد بالتعاون مع نقابة الناشرين وتشهد جلسات حوارية تستعرض قصص النجاح النسائي في صناعة الكتاب والتحديات التي تواجه القيادات النسائية في النشر بمشاركة نساء مؤثرات في القطاع من مختلف الأجيال.

تعكس هذه المشاركات قدرة قطاع النشر الإماراتي على بناء جسور ثقافية مع العالم وتؤكّد التزام الجمعية بفتح آفاق جديدة أمام الناشرين المحليين لتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف القارات وتأسيس علاقات واعدة مع إحدى أهم أسواق النشر في أمريكا الجنوبية.

تأتي مشاركة الجمعية في ريو دي جانيرو بعد مشاركة ناجحة بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب 2025 الذي عقد خلال الفترة من 24 أبريل إلى 12 مايو الماضيين.

وعقد وفد الجمعية خلال الحدث سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في قطاع النشر والثقافة في الأرجنتين شملت مجلس إدارة المعرض ومسؤولي جمعيات النشر إلى جانب ممثلين عن وزارتي الخارجية والثقافة وجرى بحث سبُل تعزيز التعاون الثقافي الثنائي وتبادل المشاركات في المعارض والمبادرات الدولية.

وقالت أميرة بوكدرة:"تمثّل مشاركتنا في الفعاليات الثقافية والأدبية في ريو دي جانيرو وبوينس آيرس محطة مهمة ضمن جهودنا لتعزيز حضور الكتاب الإماراتي في الأسواق العالمية ووجودنا في ملتقيات دولية كبرى سواء مهنية أو جماهيرية يفتح لنا آفاقاً جديدة للتعاون والترجمة والنشر المشترك ويمكّننا من مشاركة القصص العربية مع جمهور واسع ومتنوع ونؤمن بأهمية التفاعل الثقافي في صناعة الكتاب وهذه الفعاليات تتيح لنا أن نكون جزءاً فاعلاً من هذا المشهد العالمي".