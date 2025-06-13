انطلاق "بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية " في عجمان الأحد

عجمان في 13 يونيو/وام/ تستضيف إمارة عجمان الأحد المقبل فعاليات النسخة الثامنة والخمسين من بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

يشارك في البطولة - التي تقام بمتابعة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان - 23 دولة آسيوية وتستمر حتى 17 يونيو الجاري في مركز الإمارات للضيافة.

وبالتزامن مع بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، تحتضن إمارة عجمان المؤتمر السنوي للاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في 14 يونيو الجاري، بمشاركة مجموعةٍ من كبار الشخصيات، ونخبة من الرياضيين والمعنيين من مختلف أنحاء القارة الآسيوية، ورؤساء الاتحادات الآسيوية والدولية، لبحث سبل تطوير رياضة بناء الأجسام على الصعيدين القاري والعالمي.

وتنظم دائرة التنمية السياحية بعجمان حفل الافتتاح الرسمي للبطولة صباح يوم بعد غد الأحد، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي الاتحادات الرياضية المحلية والآسيوية .

يشهد الحفل الظهور الأول لشعار البطولة وتميمتها الرسمية “مايِد” إضافة إلى فقرات ثقافية تعكس التراث الإماراتي وتبرز الهوية الحضارية للإمارة.

تمثل البطولة - التي تستضيفها عجمان لأول مرة - فرصة نوعية لاستعراض قدرات الإمارة التنظيمية والترويج لمقوماتها السياحية والثقافية وتؤكد على التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية لاسيما دائرة التنمية السياحية بعجمان والاتحاد الدولي للياقة وبناء الأجسام والاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ما ينسجم مع الرؤية الطموحة لتقديم نموذج مثالي في استضافة البطولات الدولية وتعزيز مكانة عجمان الرائدة على خارطة السياحة العالمية.

يأتي تنظيم هذه البطولة بوصفها محطة مفصلية ضمن استراتيجية الإمارة لتعزيز التكامل بين الرياضة والسياحة، وتسليط الضوء على تطور بنيتها التحتية السياحية واللوجستية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط قطاع السياحة والضيافة.

يرافق البطولة تنظيم مجموعة من الأنشطة والعروض الثقافية إضافة إلى استعراض فرص استثمارية في قطاعات الضيافة والخدمات، تماشيا مع الأهداف الساعية لدعم الاقتصاد المستدام وتشجيعه وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.