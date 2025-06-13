اليابان تدين القصف الإسرائيلي لإيران

طوكيو في 13 يونيو /وام/ أدانت اليابان بقوة الهجمات الاسرائيلية على إيران وقالت إن من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية الياباني تاكيشي ايوايا في مؤتمر صحفي عن أسفه لاستخدام إسرائيل القوة العسكرية رغم الجهود الدبلوماسية المستمرة الدولية، بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، للتوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية وقال :" تدين بلادنا بشدة هذا القصف الذي يُفاقم الوضع".

وأضاف أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أمران في غاية الأهمية بالنسبة لبلادنا ونحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وندعو بشدة إلى تهدئة الوضع وسنبذل قصارى جهدنا، كحكومة، لحماية

المواطنين اليابانيين المقيمين في المنطقة وتعهد بأن تواصل اليابان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تفاقم الوضع.