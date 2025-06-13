"العالمية القابضة" تطلق "آر آي كيو" لإعادة التأمين في أبوظبي

أبوظبي في 13 يونيو /وام/ أطلقت الشركة العالمية القابضة رسمياً "آر آي كيو" لإعادة التأمين (Reinsurance Intelligence Quotient) لتكون منصة عالمية جديدة لإعادة التأمين على أن تتخذ من سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي للعاصمة أبوظبي، مقراً لها.

يشكّل الكشف عن العلامة التجارية الجديدة محطة بارزة في مسيرة المنصة، بعد الإعلان عنها الشهر الماضي، ويعكس التطلعات المشتركة لكل من "الشركة العالمية القابضة" و"بلاك روك" و"لونيت" وجهودهما المشتركة لوضع معايير جديدة لقطاع التأمين العالمي من خلال الابتكار والنمو والتوسع والشراكات الاستراتيجية.

وتستفيد منصة "آر آي كيو" من تكامل المعارف والخبرات البشرية مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، لإرساء معايير عالمية جديدة لقطاع إعادة التأمين.

صُممت المنصة لتوفير مؤسسة متقدمة ومبتكرة لإعادة التأمين، تواكب تغيرات المستقبل والتحديات المعقدة في مجال نقل المخاطر على المستوى العالمي.

وتشكل الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في مجالات اختيار المخاطر، وإدارة وضبط التكاليف، والارتقاء بتجربة العملاء ركيزة أساسية في استراتيجية المنصة.

وانطلاقاً من قاعدة إقليمية راسخة وتطلعات عالمية طموحة، ستقدم المنصة حلولاً مبتكرة في مجال التأمين، بما يلبي مختلف احتياجات العملاء في قطاعات التأمين على الممتلكات، والأضرار المحتملة، والتأمين على الحياة، والمنتجات التأمينية المتخصصة، مع تركيز أولي على الأسواق الحيوية التي تمتلك إمكانات نمو واعدة.

كما أعلنت الشركة عن تشكيل مجلس إدارة "آر آي كيو" برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ويضم نخبة من أبرز الشخصيات القيادية في مجالات التأمين والتمويل والتكنولوجيا. بمن فيهم معالي محمد حسن السويدي، وسيد بصر شعيب، وصوفية عبد اللطيف العسكي، ومارك ويلسون.

وتعمل "آر آي كيو" حالياً على استكمال الإجراءات التنظيمية النهائية بالتنسيق مع سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، تمهيداً لإطلاق عملياتها التشغيلية الكاملة والتوسع على الساحة العالمية.

وتستند استراتيجية "آر آي كيو" إلى بنية قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التحليل الفوري، ودقة الاكتتاب التأميني، ويرفع كفاءة توزيع رأس المال.

وتستفيد المنصة من التزامات تمويلية أولية تزيد عن مليار دولار أمريكي، لتحقيق أهدافها الطموحة بتقديم التزامات تأمينية تفوق 10 مليارات دولار، ومن المرتقب أن تحدث المنصة تحولاً نوعياً في مشهد إعادة التأمين على مستوى المنطقة والعالم.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة "آر آي كيو": "يُعد إطلاق الاسم الرسمي لمنصة "آر آي كيو" نقطة البداية نحو إعادة تشكيل مستقبل قطاع التأمين العالمي ، وتعكس هذه المنصة تطلعاتنا المشتركة لبناء شركة رائدة في مجال إعادة التأمين، تتميز بالموثوقية واعتماد أحدث التقنيات المتقدمة، وتربط بين رأس المال العالمي والأسواق سريعة النمو انطلاقاً من المنظومة المالية المتكاملة والمتميزة في أبوظبي".

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة عضو مجلس إدارة “آر آي كيو” إن إطلاق منصة آر آي كيو يأتي انعكاساً لرؤية الشركة العالمية القابضة الرامية إلى الاستثمار في الجيل القادم من الخدمات المالية العالمية المبتكرة، وبالاعتماد على بنية رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، ورأسمال قوي، والتحالفات الاستراتيجية مع نخبة من الشركاء العالميين، ستحقق المنصة نقلة نوعية في منظومة التأمين وأسواق رأس المال على مستوى المنطقة والعالم.

بدوره قال مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي لـمنصة "آر آي كيو": “نفخر باعتماد آر آي كيو اسماً رسمياً لمنصتنا الجديدة، حيث يعكس التزامنا ببناء شركة إعادة تأمين متكاملة، قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتمتلك الإمكانات والمرونة وقدرات التوسع اللازمة لتحقيق الريادة في بيئة سريعة التغير، ومن خلال الخبرات الدولية الواسعة لأعضاء مجلس إدارتنا، إلى جانب شراكاتنا الاستراتيجية القوية، سننطلق من قاعدة صلبة لتحقيق النمو المستدام على الصعيد الدولي”.

ومع إطلاق منصة "آر آي كيو" رسمياً، تضع الشركة العالمية القابضة وشركاؤها الأُسس لبناء قوة رائدة في قطاع إعادة التأمين العالمي ، ومن خلال بنيتها التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ورأس المال القوي، والرؤية الاستراتيجية المتقدمة، تمتلك "آر آي كيو" مكانة مثالية تتيح لها الاستجابة بكفاءة وفعالية للمخاطر العالمية المتغيرة، وتعزيز جهود الابتكار المالي، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للخدمات المالية المتقدمة.

وتزامناً مع استعداد "آر آي كيو" لبدء العمليات التشغيلية، تواصل المنصة توسيع قدراتها، والاستثمار في الكفاءات والمواهب عالية المستوى، والسعي لبناء شراكات استراتيجية مدروسة، بدعم مستمر من "بلاك روك" و"لونيت"، بما يضمن تحقيق قيمة طويلة الأمد ودعم العملاء والمساهمين والأسواق.