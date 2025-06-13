إيران تؤكد أن الأضرار بمنشأة "نطنز" نتيجة الهجوم الاسرائيلي سطحية و لا تسرب إشعاعي

طهران في 13 يونيو/وام/ أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم أن معظم الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع "نطنز" لتخصيب اليورانيوم الموجود تحت الأرض كانت على مستوى السطح،نافية وجود تسرب إشعاعي.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن أجزاء مختلفة من مجمع "نطنز" ، تعرضت لأضرار نتيجة الهجوم وأن التحقيقات جارية لتحديد حجم الخسائر، لافتا إلى أنه لم يتم تلقي أي تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية في صفوف كوادر الموقع.

وأكد البيان أن التحقيقات التي أجريت كشفت عن أنه لم ينتشر أي تلوث إشعاعي أو كيميائي خارج الموقع.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية فرض قيود على الاتصال بالإنترنت على مستوى البلاد عقب الضربات الإسرائيلية .

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "إسنا" للأنباء إن قيودا موقتة فُرضت على الإنترنت ستُلغى فور عودة الوضع إلى طبيعته.

-خلا-