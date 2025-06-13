وزير الموارد البشرية يطلع على استعدادات المواقع الإنشائية للوقاية من الإجهاد الحراري

دبي في 13 يونيو/ وام/ اطلع معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، على الاستعدادات المتخذة في أحد المواقع الانشائية في دبي لتطبيق " حظر العمل وقت الظهيرة"، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد غد الأحد ويحظر بموجبه تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا إلى الساعة الثالثة ما بعد الظهر يوميا، حتى 15 سبتمبر المقبل.

واستمع معاليه خلال الزيارة يرافقه عدد من قيادات الوزارة لشرح مفصل من طارق خانصاحب رئيس مجلس إدارة شركة خانصاحب للهندسة المدنية حول مبادرات الشركة المستدامة للعمال والإجراءات التي تتخذها لتوفير بيئة عمل تلبي معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية لا سيما من حيث توفير مكان لاستراحة العمال خلال فترة "حظر العمل وقت الظهيرة" وتزويده بأجهزة التبريد والمياه الباردة، وغيرها من الوسائل التي تضمن سلامتهم الصحية وراحتهم وسعادتهم.

وأثنى معاليه على المبادرات الرائدة التي تنفذها الشركة، وتجربتها المتميزة في مجالات المسؤولية المجتمعية، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه شركات القطاع الخاص في الدولة بتعزيز تنافسية وريادة سوق العمل في الدولة.

وشارك في الزيارة الميدانية "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"مجموعة أستر الطبية" و"الشركة الوطنية للمواد الغذائية"، والتي قدمت خدمات للعمال وأجرت الفحوصات الطبية للعاملين في الشركة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الإنهاك الحراري.

ويأتي تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة" للعام 21 على التوالي انطلاقا من منهجية مستدامة تطبقها دولة الامارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

ويلزم "الحظر" الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة تقيهم من الإجهاد الحراري الناتج عن التعرض لأشعة الشمس خلال ممارستهم للأعمال، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه لتجنب الجفاف الناتج عن نقص السوائل في الجسم، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل، وغيرها من وسائل الراحة.

ويمكن لأفراد المجتمع الإبلاغ عن أية تجاوزات أو ممارسات غير مسؤولة خلال فترة "حظر العمل وقت الظهيرة" عبر مركز الاتصال التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين على الرقم 600590000 والموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.