مطار الشارقة يدعو جميع المسافرين إلى متابعة آخر تحديثات الرحلات

الشارقة في 13 يونيو/وام/ دعا مطار الشارقة الدولي جميع المسافرين إلى متابعة آخر تحديثات رحلاتهم الجوية نظرًا لحدوث عدد من الإلغاءات والتأخيرات على جدول الرحلات اليوم نتيجةً إغلاق المجال الجوي في بعض المناطق، وأوصى المسافرين بالتواصل المباشر مع شركات الطيران للتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار وذلك لضمان راحة المسافرين وتيسير سير الإجراءات بكل سلاسة.

وأكد مطار الشارقة أنه يواصل متابعة التطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية ويتخذ كافة التدابير التشغيلية اللازمة لضمان توفير أعلى معايير الأمان والخدمة للمسافرين.