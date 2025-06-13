الولايات المتحدة تعلن عدم مشاركتها في الهجوم الإسرائيلي على إيران

نيويورك في 13 يونيو/وام/ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عدم مشاركة بلاده في الضربات الإسرائيلية على إيران.

وقال روبيو في بيان رسمي وزعه البيت الأبيض إن إسرائيل اتخذت الليلة الماضية إجراءً أحادي الجانب ضد إيران ولسنا متورطين في الضربات".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن أولويات الولايات المتحدة القصوى حماية القوات الأمريكية في المنطقة وكشف عن أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن هذا الإجراء الذي اتخذته كان ضروريا للدفاع عن نفسها مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته اتخذوا جميع الخطوات اللازمة لحماية القوات الأمريكية ويعملان على المحافظة على اتصال وثيق مع الشركاء الإقليميين.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي في ختام بيانه على أنه"لا ينبغي لإيران استهداف المصالح الأمريكية أوالأفراد الأمريكيين".

