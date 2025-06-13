"شراع" يسلّط الضوء على الابتكار في الشارقة ضمن معرض "فيفاتك 2025" بباريس

باريس في 13 يونيو / وام / استعرض مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في معرض "فيفاتك 2025" الذي انطلق أمس الأول في العاصمة الفرنسية باريس ويختتم غدا الدور المحوري لإمارة الشارقة في تطوير منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات من خلال وضع استراتيجيات تستجيب لتحديات عالم سريع التغيّر وتقدّم حلولًا مبتكرة عبر التزام طويل الأمد بتبني أحدث ممارسات تأسيس المشاريع وتمكين رواد الأعمال وقدّم المركز نموذجًا رائدًا لمنظومة الشركات الناشئة ضمن فعالية تستقطب نخبة من أبرز العقول وقادة الأعمال حول العالم.

و شهد معرض "فيفاتك" الإعلان عن التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2025 الصادر عن "ستارت أب جينوم" بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال وهو دراسة شاملة لأنظمة الشركات الناشئة حول العالم والذي حافظت فيه الشارقة على موقعها المتقدم محتلة المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم قوة المنافسة الإقليمية وتسارع وتيرة التغير في مشهد ريادة الأعمال ويعود هذا الثبات إلى مرونة الإمارة الاستثمارية ووضوح رؤيتها الاستراتيجية.

وقالت سعادة نجلاء المدفع نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) إن حفاظ الشارقة على موقعها المتقدم في التصنيفات العالمية لمنظومة الشركات الناشئة يُجسد متانة منظومة ريادية متكاملة تستند إلى رؤية استشرافية وتناغم استراتيجي والتزام عميق بتمكين رواد الأعمال وفي شراع نعمل بنهج يرتكز على بناء مسارات مترابطة وقوية تتكامل فيها جهود الحكومة والجامعات والقطاع الخاص ورأس المال لصنع قيمة حقيقية ويُترجم التقدّم إلى استثمار منهجي مستدام في الكفاءات والأفكار في بيئة تحتضن الابتكار في كل مرحلة من مراحل رحلة ريادة الأعمال و من هنا تتجلّى مرونة الشارقة في نموذج عمل ثابت وشامل يعزز استدامة المنظومة ويُعزّز أثرها.

من جانبها قالت سعادة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) : تُعدّ مشاركة شراع في معرض فيفاتك خطوة استراتيجية لربط منظومة ريادة الأعمال في الشارقة بشبكات الابتكار العالمية ويُشكل المعرض بصفته أحد أبرز الفعاليات التقنية في أوروبا منصة فريدة لتسليط الضوء على الشركات الناشئة القائمة في دولة الإمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون العابر للحدود ز نقدم من خلال هذه المشاركة نموذجًا مبنيًا على فهم السوق واحتياجات المؤسسين وخلق قيمة طويلة الأمد.

وسلط "شراع" خلال مشاركته ضمن الوفد الرسمي للدولة الضوء على مجموعة من الشركات الناشئة التي تعكس مراكز التميز الأربعة لديها: الاستدامة وتكنولوجيا التعليم والتصنيع والصناعات الإبداعية مجسدة نهج "شراع" القائم على تمكين رواد الأعمال وسعيها لابتكار حلول واقعية قادرة على إحداث أثر عالمي.

وعلى هامش فعاليات "فيفاتك" وقّعت شركة ريسبونسف دريب إريغيشن إحدى الشركات التابعة لحاضنات شراع وهايفجيو شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل تعاوني يركّز على تعزيز الابتكار الزراعي والاستدامة وتهدف الشراكة إلى تطوير حلول مشتركة في مجالات الري الذكي المتوافق مع المناخ والاختبارات الميدانية وتحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز صحة التربة وزيادة قدرتها على احتجاز الكربون بما يسهم في دفع ممارسات الزراعة المستدامة ومعالجة التحديات البيئية المالحة.