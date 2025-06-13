دائرة الطيران المدني برأس الخيمة تبحث مع قنصلية نيوزيلندا التعاون المشترك

رأس الخيمة في 13 يونيو /وام / بحثت دائرة الطيران المدني برأس الخيمة مع قنصلية نيوزيلندا في دبي والإمارات الشمالية آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وسبل دعمها وتعزيزها بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وخاصة في قطاع الطيران.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي في مكتبه بالدائرة اليوم سعادة أحمد زقوت، القنصل العام لنيوزيلندا في دبي والإمارات الشمالية حيث أشاد الشيخ سالم بن سلطان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

من جانبه ثمن القنصل العام لنيوزيلندا الجهود التي تبذلها دائرة الطيران المدني برأس الخيمة ، في التعاون مع مختلف الهيئات القنصلية بالدولة في جميع المجالات.