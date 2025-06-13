محمد بن سعود يحضر العرس الجماعي لشهر يونيو في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 13 يونيو/ وام/ حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة اليوم حفل العرس الجماعي الثالث لهذا العام برعاية كريمة من سموه، بمشاركة 40 عريساً من أبناء الوطن.

وحضر الحفل - الذي أقيم في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة - عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاء وأن يرزقهم الذرية الصالحة.

وعبّر العرسان عن سعادتهم بهذه المبادرة المباركة، التي منحتهم الفرصة لتأسيس حياتهم الزوجية في أجواء وطنية راقية، بعيداً عن الأعباء المالية.

رافق سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.