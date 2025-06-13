"مدن القابضة" شريك رئيسي لقمة أبوظبي للبنية التحتية 2025

أبوظبي في 13 يونيو /وام/ أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية عن اختيار مجموعة "مدن القابضة" شريكاً رئيسياً للنسخة الافتتاحية من "قمة أبوظبي للبنية التحتية" التي تعقد يومي 17 و18 يونيو الجاري في مركز أبوظبي للطاقة.

وتؤكد هذه الشراكة الإستراتيجية التزام الجانبين المشترك بدعم رؤية أبوظبي طويلة المدى من خلال توفير بنية تحتية متطورة تُسرّع مسار التنويع الاقتصادي، وتُحسّن جودة الحياة، وتُعزز المسؤولية البيئية.

وأوضح سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أنه في ظل تسارع أجندة البنية التحتية في العاصمة، تُعد الشراكات الإستراتيجية من هذا النوع عاملاً محورياً في تحقيق تأثير حقيقي واسع النطاق، لافتا إلى أن قيادة المجموعة ورؤيتها تجسد حجر الأساس في مهمتهم المشتركة لصياغة مستقبل مستدام ومزدهر يعيد تعريف مفهوم البنية التحتية، ويُرسّخ إرث أبوظبي لأجيال قادمة.

من جانبه أشار بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة، إلى حرص "مدن" على المشاركة في "قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025" كشريك رئيسي، إلتزاماً منها بدعم الرؤية الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن القمة تمثل منصة محورية للتعاون مع قادة القطاع، وتبادل الرؤى، وتمكين الحوار الهادف الذي من شأنه المساهمة في بناء مجتمعات مرنة وشاملة ومستعدة للمستقبل في جميع أنحاء دولة الإمارات وعالمياً.

وتقف "مدن" في طليعة مشهد التنمية الحضرية الطموحة في أبوظبي، وتقود تنفيذ مشاريع رائدة تُشكّل ملامح العاصمة المستقبلية، ومن خلال التخطيط الشامل والتنفيذ المتكامل، تبتكر مدن مجتمعات ووجهات عالمية المستوى، تُعزز من تنافسية الإمارة على الساحة العالمية، وتُجسّد مشاريعها الرائدة في جزيرة الحديريات، التي تشمل مرافق رياضية وسياحية وسكنية متكاملة، نموذجاً لنهجها المتكامل في تطوير مجتمعات مترابطة تُحقق قيمة اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد.

وتُعزز شراكة مدن في قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، دورها كمحفّز رئيسي للابتكار والتعاون ضمن منظومة البنية التحتية، وستُسهم المجموعة في مناقشات محورية خلال القمة تتناول مفاهيم التنمية الاستراتيجية والتفكير المُبتكر، وستسلط الضوء على كيفية إعادة تشكيل المشهد الحضري والاقتصادي لأبوظبي من خلال المشاريع المتكاملة الطموحة.

وفي إطار مشاركتها في القمة، سينضم ممثلون عن إدارة "مُدن" - بمن فيهم بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة" وإبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مُدن العقارية"؛ وبول أوبراين، الرئيس التنفيذي للتطوير - إلى قائمة المتحدثين لتبادل الرؤى حول مستقبل البنية التحتية والتحول الحضري، وستستعرض مدن محفظة مشاريعها متيحةً للمشاركين نظرةً مُعمّقةً على مشاريعها الرائدة ونهجها التطويري.