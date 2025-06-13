بريكس الياباني يتوج بطلا لدوري أبطال آسيا لكرة السلة في دبي

دبي في 13 يونيو/ وام/ توج فريق أوتسونوميا بريكس الياباني بلقب دوري أبطال آسيا لكرة السلة 2025، بعد فوزه على فريق الرياضي اللبناني بنتيجة 94-93، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على صالة كوكا كولا أرينا في دبي.

وشهدت المواجهة منافسة قوية حتى الثواني الأخيرة، حيث نجح اللاعب دي جي نيوبيل في تسجيل ثلاثية حاسمة قبل 23.6 ثانية من النهاية، قلبت تأخر الفريق الياباني بنتيجة 91-93 إلى التقدم 94-93، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة، ليُنهي أوتسونوميا سلسلة انتصارات الرياضي ويحرمه من الحفاظ على اللقب.

ويُعد هذا اللقب الثاني للأندية اليابانية في تاريخ البطولة، والأول منذ تتويج ألفارك طوكيو في نسخة 2019.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، حقق فريق أولان باتار برونكوس المنغولي الفوز على شباب الأهلي بنتيجة 84-79، ليحصد الميدالية البرونزية ويختتم مشاركته في البطولة بأفضل إنجاز له على الصعيد الآسيوي.