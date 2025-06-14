فتح الأجواء السورية أمام الطيران مع إبقاء الوضع الإقليمي تحت المراقبة

دمشق في 14 يونيو / وام / أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم السبت، عن إعادة فتح المجال الجوي السوري بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني، وذلك بعد انتهاء الظروف التي استدعت إغلاقا مؤقتا لبعض الممرات الجوية في الآونة الأخيرة.

وأكدت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، أن الأجواء السورية باتت آمنة ومتاحة للاستخدام وفقاً لمعايير السلامة الدولية، مشيرة إلى أن جميع الممرات الجوية، بما فيها تلك التي تربط المطارات المحلية بالشبكة الدولية، أصبحت مفتوحة أمام حركة الملاحة.

وأضاف البيان أن الهيئة ستواصل متابعة تطورات الأوضاع في المنطقة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة لضمان أعلى درجات السلامة، مجددة التزامها بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتأمين انسيابية الحركة الجوية.

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