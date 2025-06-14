مونديال الأندية ينطلق غدا بمواجهة إنتر ميامي والأهلي المصري

ميامي - فلوريدا في 14 يونيو / وام / تنطلق فجر غد الأحد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجرا بتوقيت الإمارات، منافسات النسخة الأكبر والأبرز من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والتي تقام بمشاركة 32 فريقا عالميا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل، بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتقام منافسات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة أمريكية، وتبدأ فعالياتها بلقاء يجمع فريق إنتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري على ملعب "هارد روك" في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا، والذي يتسع لنحو 65 ألف مشجع.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة غير مسبوقة لخمسة أندية عربية هي الأهلي المصري، والهلال السعودي، والعين الإماراتي، والوداد المغربي، والترجي التونسي، حيث تسعى جميعها لتحقيق إنجازات تاريخية في النسخة الجديدة من البطولة التي تعد خطوة أولى نحو نسخة موسعة دائمة من كأس العالم للأندية.

وتُعد القارة الأوروبية صاحبة النصيب الأكبر من المشاركات في النسخة الحالية عبر 12 ناديا، تليها أندية أمريكا الجنوبية بستة أندية، ثم أربعة أندية لكل من إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، إلى جانب نادٍ واحد من أوقيانوسيا، وفريقين هما إنتر ميامي ولوس أنجلوس اف سي.

وجاءت مشاركة فريق انتر ميامي في البطولة بعد فوزه بدرع المشجعين كونه صاحب أفضل أداء في الموسم الماضي من الدوري الأمريكي، على الرغم من تتويج فريق لوس انجليس جالاكسي بلقب البطولة، فيما شارك فريق لوس أنجليس اف سي عقب فوزه على فريق أمريكا المكسيكي 2-1 في لقاء فاصل بعد قرار الفيفا باستبعاد فريق ليون المكسيكي.

وتأهل 15 ناديا إلى البطولة بعد تتويجهم القاري خلال الفترة من 2021 إلى 2024، من بينهم فلامينغو، والأهلي، وبالميراس، ومانشستر سيتي، وريال مدريد، والهلال، والوداد، وفلومينينسي، وتشيلسي، ومونتيري، وأوراوا ريدز، والعين، وبوتافوغو، وباتشوكا، وسياتل ساوندرز، بينما تأهل 15 ناديا آخر بناء على تصنيفهم القاري خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهم بايرن ميونخ، وريفر بليت، والترجي، وصنداونز، وباريس سان جيرمان، وأولسان، وبوروسيا دورتموند، وإنتر ميلان، وبوكا جونيور، وبورتو، وأتلتيكو مدريد، وأوكلاند سيتي، وبنفيكا، ويوفنتوس، وريد بول سالزبورغ.

ويُدير مباريات البطولة 117 حكما يمثلون 41 اتحادا وطنيا من أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، في أكبر طاقم تحكيمي يجتمع على مستوى بطولات الأندية العالمية.

وتشهد البطولة حضور نخبة من أبرز نجوم الكرة العالمية، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي من ريال مدريد، والنرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، والإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

وتدخل الفرق العربية المنافسات بطموحات كبيرة نحو الذهاب بعيدا في البطولة، مستفيدة من فترة قيد استثنائية أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 1 حتى 10 يونيو الجاري، والتي سمحت لها بإبرام صفقات نوعية لتدعيم صفوفها.

ويمثل فريق العين دولة الإمارات في البطولة، حيث يتواجد في المجموعة السابعة التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي، ويبدأ مشواره في البطولة يوم 19 يونيو الجاري بمواجهة يوفنتوس في العاصمة الأمريكية "واشنطن".

وقد دعم العين صفوفه خلال الفترة الماضية بثمانية لاعبين جدد، من بينهم خمسة مدافعين، وهم المغربيون حسين رحيمي، ويحيى عبد الخالق، ونسيم الشاذلي، والمصري رامي ربيعة، إلى جانب الحارس البرتغالي روي باتريسيو، والسلوفيني مارسيل راتنيك، والنمساوي أديس ياشيتش، والأرجنتيني فاكوندو سابالا، بينما خاض الفريق معسكرا تحضيريا مبكرا في الولايات المتحدة انطلق في 5 يونيو الجاري، استعدادا للبطولة.