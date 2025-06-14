فيضانات تكساس المفاجئة تودي بحياة 10 أشخاص وتكشف آثار تغير المناخ

واشنطن في 14 يونيو/ وام/ أعلنت السلطات الأمريكية أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في ولاية تكساس، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

وأشار مسؤولو مدينة سان أنطونيو إلى استمرار جهود رجال الإطفاء في البحث عن 4 مفقودين على الأقل، بينما نفذت فرق الطوارئ أكثر من 70 عملية إنقاذ من المياه منذ بدء الفيضانات.

وأكد عمدة المدينة رون نيرينبرغ صعوبة الأوضاع التي خلفتها الفيضانات المفاجئة.

وضربت أمطار غزيرة سان أنطونيو يوم الخميس، ما أدى إلى سيول جرفت عددا من المركبات، وسط تحذيرات من تزايد الظواهر المناخية المتطرفة نتيجة تغير المناخ.

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