ارتفاع ضحايا الطائرة الهندية المنكوبة إلى 279 شخصا

نيودلهي في 14 يونيو/ وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، كانت متجهة من أحمد آباد إلى لندن، إلى 279 قتيلا، وفق ما أفادت به الشرطة الهندية بعد نقل الجثامين إلى مستشفى المدينة.

وكانت الطائرة، من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، قد سقطت بعد أقل من دقيقة من إقلاعها يوم الخميس الماضي، في حادث يُعد الأول من نوعه لهذا الطراز منذ دخوله الخدمة عام 2011.

وأكدت السلطات أن الضحايا يشملون ركاب الطائرة وأفراد الطاقم، إلى جانب عدد من المقيمين في موقع التحطم، فيما نجا من الحادث راكب واحد فقط يحمل الجنسية البريطانية.

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