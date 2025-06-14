إشادة صربية بمبادرات شرطة دبي في الابتكار المجتمعي والرفاه المؤسسي

دبي في 14 يونيو/ وام/ أشاد المقدم داليبور كرستايتش، رئيس فريق البحث عن المطلوبين بوزارة الداخلية في جمهورية صربيا، بمبادرات شرطة دبي المجتمعية، واصفا إياها بأنها نموذج رائد في بناء الثقة المجتمعية وتعزيز الشفافية من خلال التواصل الاستباقي، والاهتمام بصحة ورفاهية كوادرها البشرية إلى جانب التميز التقني.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد روتشستر للتكنولوجيا، بمشاركة نخبة من الضباط من 38 دولة.

وأوضح كرستايتش أن البرنامج غيّر نظرته إلى الابتكار في إنفاذ القانون، مشيدا بتجربة شرطة دبي في دمج الرعاية النفسية والاجتماعية ضمن منظومة العمل الشرطي، وهو ما اعتبره جانبا مغفلا في كثير من أجهزة الشرطة حول العالم.

وأشار إلى أنه يعتزم مشاركة التجارب التي اطّلع عليها مع إدارة علم النفس في وزارة الداخلية الصربية، وخاصة مبادرات مجلس السعادة والدعم المعنوي، مؤكدًا أن البرنامج منحه أدوات فاعلة في التخطيط التنظيمي، والقيادة التكيفية، واستشراف المستقبل.

وقال : "رغم أن عملي ميداني، إلا أن محاور الدبلوم حول القيادة الإستراتيجية منحتني آفاقًا جديدة للتطوير، وتعلمت كيف أفكر بما يتجاوز المهام اليومية"، لافتا إلى أن ما ميّز البرنامج هو اعتماده على التجارب الواقعية والخبرات الميدانية، وليس فقط على الطرح النظري.

وأكد أن الابتكار لم يعد محصورًا في الجانب التكنولوجي، بل يشمل إعادة صياغة أساليب العمل التقليدية بطريقة أكثر إنسانية وذكاءً، وهو الدرس الأهم الذي خرج به من البرنامج.

وأعرب عن فخره بمشاركة الفرق الصربية في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية الذي نظمته شرطة دبي في فبراير الماضي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعزز التعاون الشرطي الدولي في مواجهة التحديات الأمنية.