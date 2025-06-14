الجمعية الكيميائية الإماراتية تشارك في الملتقى الرابع للكيميائيين الخليجيين بالكويت

رأس الخيمة في 14 يونيو/ وام/ تشارك الجمعية الكيميائية الإماراتية في الملتقى الرابع للكيميائيين الخليجيين، الذي تنظمه الجمعية الكيميائية الكويتية بالتعاون مع اتحاد الكيميائيين الخليجيين، تحت شعار:"الكيمياء في الخليج: فرص وإنجازات"، وانطلقت فعالياته اليوم في فندق كراون بلازا – الفروانية.

ويرأس وفد الجمعية موزة سيف مطر، الأمين العام لاتحاد الكيميائيين العرب، ورئيسة الجمعية الكيميائية الإماراتية.

وأكد هيف الحجرف، رئيس الجمعية الكيميائية الكويتية، أن الملتقى يهدف هذا العام إلى إبراز دور الكيمياء في مواجهة التحديات التنموية والبيئية والصحية في دول الخليج، إضافة إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي الكيميائي والصناعة، من خلال دعم ريادة الأعمال وتحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.

ولفت إلى أن الملتقى يسعى إلى تسليط الضوء على الإسهامات الأكاديمية في التخصصات الكيميائية الدقيقة، وتمكين المرأة والشباب، ودعم مبادراتهم وتشجيع مشاركاتهم الفاعلة في القطاع الكيميائي.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الواحد النكال، الأمين العام لاتحاد الكيميائيين الخليجيين ورئيس الجمعية الكيميائية البحرينية، إلى أن اتحاد الكيميائيين الخليجي تأسس في دولة الكويت عام 2016، بمبادرة من أربع جمعيات كيميائية: الجمعية الكيميائية الإماراتية، والجمعية الكيميائية البحرينية، والجمعية الكيميائية السعودية، والجمعية الكيميائية الكويتية.

وأوضح أن فكرة عقد الملتقى الخليجي للكيميائيين جاءت بعد عامين من تأسيس الاتحاد، حيث استُهلت بأول ملتقى تحت عنوان "كيمياء الصناعة النفطية والبيئة"، والذي أقيم بمدينة الخبر في 5 أبريل 2018 بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السعودية.