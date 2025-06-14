منتدى أبوظبي للسلم يشارك في قمة صياغة العالم 2025

أبوظبي في 14 يونيو/ وام / شارك منتدى أبوظبي للسلم، في “قمة صياغة العالم 2025”، التي عقدت بجامعة أوربانيانا البابوية في حاضرة الفاتيكان بروما يومي 12 و 13 يونيو الحالي.

وهدفت القمة، التي شارك فيها عدد كبير من صنّاع القرار ورجال الأعمال والشخصيات الأكاديمية، إلى صياغة رؤية مشتركة لبناء عالم أفضل وأكثر انسجاما.

وأكد سعادة الشيخ المحفوظ بن بيّه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، في كلمة له بعنوان “تحديات السّلام في عالم عدائيّ”، أنّ رحلة بناء السلام جهد مستدام وغايةٌ لا تَنْتَهي، فعندما تَسُود العافية ويعمُّ الأمن، نتحدث عن السلام لصيانته واستدامته، وعندما تحتدم الحروب والفتن تكون الدعوة إلى السلم ضرورةً حيويةً وواجبا لإنقاذ الإنسان وحماية الأوطان.

وأشار إلى أن السلم ليس مجرد وضع من الأوضاع الإنسانية العابرة وإنما هو منظومة من القيم الإنسانية التي تثمر السكينة والطمأنينة التي تحل في القلوب وتسكن في العقول.

وفي إطار تقديمه لجهود المنتدى المجسّدة لرؤية دولة الإمارات، استعرض سعادة الأمين العام عددا من المبادرات التي أطلقها المنتدى في مجال تأسيس رواية السلام، وحظيت بقبول وتفاعل دوليين، وأصبحت تمثل معالم على مسيرة بناء إنسانية الغد، حول قيم السلم مشيرا إلى عدد من الوثائق مثل إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، وميثاق حلف الفضول الجديد، وإعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة، بالإضافة إلى العديد من الجهود الفكرية والعلمية التي تهدف إلى تقديم خطاب كوني جديد ينشد صوت الحكمة، ويشيد صَرح العدالة على بساط السلام والعافية.

وكشف الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم أن أحد أهم نجاحات المنتدى في عقده المنصرم تمثل في تحييد الدين من معادلة العنف وإخراجه من دوائر الاتهام؛ ليصبح طاقة في التعمير وليس طاقة للتدمير وليغدوَ جزءًا من الحل.

وأوضح أن بناء السلام العالمي جهد إنساني مشترك، يتطلب قلبا للمعادلة لتصرف طاقات البشرية وثرواتها في قنوات الاستقرار والازدهار والابتكار.

وذكّر بمركزية منظومة المدخل القيمي، والإنساني المشترك، معتبرا أنه لا يمكن تصوّر الخروج بالإنسانية من وهدة الحروب إلى ربوة الأخوة الإنسانية إلا من خلال رؤية للعلاقات الإنسانية تقوم على قيم الخير والمحبة والعدل.

يذكر أن الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم شارك يوم 11 يونيو على هامش قمة تغيير العالم وفي إطار زيارته لإيطاليا في أعمال طاولة مستديرة حول تعزيز الحريات الدينية في العالم بعنوان “تغيير الحوار حول الحرية الدينية: نهج متكامل للتنمية البشرية”، نظمها المجلس الأطلسي “Atlantic Council”.