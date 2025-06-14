الإمارات تتصدر جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلنج وخالد الشحي يتوّج بذهبية المحترفين

أبوظبي في 14 يونيو / وام / اختتمت اليوم منافسات بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلنج، التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة مئات اللاعبين من أكثر من 50 دولة حول العالم.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين نخبة من أفضل الممارسين لرياضات الجرابلنج والفنون القتالية الأرضية، حيث أسفرت النتائج النهائية عن تصدّر دولة الإمارات جدول الترتيب العام برصيد 31000 نقطة، تلتها البرازيل في المركز الثاني برصيد 30600 نقطة، وروسيا في المركز الثالث برصيد 19000 نقطة، في تجسيد واضح لتطور مستوى اللاعبين الإماراتيين.

وتميّزت البطولة بأداء لافت للبطل الإماراتي خالد الشحي، الذي توّج بالميدالية الذهبية في فئة المحترفين، بعد سلسلة من النزالات الحاسمة التي أثبت خلالها جاهزيته البدنية والفنية، وحنكته التكتيكية على البساط.

حضر المنافسات وتوج الفائزين طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وقال خالد الشحي إن هذا الإنجاز ثمرة سنوات من العمل المتواصل والدعم الكبير الذي نحظى به من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن المنافسة لم تكن سهلة، وواجه خصوماً من مدارس مختلفة، لكن الإصرار والجاهزية كانا عاملين حاسمين، معتبراً هذه الذهبية محطة مهمة في مسيرته.

ومن أبرز الفائزين أيضاً، مصارع الوزن الثقيل بويا رحماني، الذي يعد من ألمع نجوم الجرابلنج، حيث تمكن من انتزاع الذهبية عن جدارة بعد أداء مميز تخللته نزالات قوية في الأدوار الإقصائية والنهائية.

وقال بويا رحماني إن المشاركة في بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لها طابع خاص، فهي تُنظم بمستوى عالمي وتستقطب أقوى المنافسين، معرباً عن شعوره خلال البطولة بأنه قاتل أمام جمهور يعرف قيمة هذه الرياضة ويقدّرها، وهو ما أعطاه دفعة معنوية كبيرة.

وأشاد بالتنظيم والحكام الذين كانوا في أعلى المستويات، وكذلك الظروف التي كانت مثالية لتقديم أفضل أداء، معرباً عن شكره للمنظمين على هذا الحدث الرائع، حيث يتطلع للعودة مجدداً إلى أبوظبي للمشاركة في بطولات أخرى قريباً.

وتعد جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلنج واحدة من المحطات الرئيسية ضمن سلسلة بطولات “AJP” السنوية، وتسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للفنون القتالية، ووجهة رائدة لتنظيم كبرى البطولات الدولية.