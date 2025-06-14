ملك الأردن والرئيسان التركي والقبرصي يبحثون سبل تهدئة التوترات الإقليمية

عمان في 14 يونيو/ وام / بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم، سبل تهدئة التوترات الإقليمية الخطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن العاهل الأردني أكد، خلال الاتصالين، أن الوضع الراهن يتطلب جهدا جماعيا لخفض التصعيد، محذراً من مخاطر استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأعاد الملك عبدالله الثاني التأكيد أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.

وتم خلال الاتصالين الهاتفيين التأكيد على أهمية إدامة التنسيق بين الأردن والبلدين بما يدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

- خلا -