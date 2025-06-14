أمير قطر والرئيس الإيراني يبحثان هاتفيا الأوضاع الإقليمية

الدوحة في 14 يونيو / وام / أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ضرورة خفض أشكال التصعيد كافة والتوصل إلى حلول دبلوماسية، بما يحقق السلام الدائم والشامل في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إدانة دولة قطر واستنكارها للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي الإيرانية، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.