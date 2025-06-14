عجمان تستضيف بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية 2025

عجمان في 14 يونيو/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، تنطلق غداً فعاليات النسخة الثامنة والخمسين من بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والتي تستضيفها إمارة عجمان للمرة الأولى، بمشاركة واسعة من 23 دولة آسيوية، وتستمر حتى 17 يونيو الجاري في مركز الإمارات للضيافة في عجمان.

وتنظم دائرة التنمية السياحية بعجمان حفل الافتتاح الرسمي للبطولة صباح غد بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي الاتحادات الرياضية المحلية والآسيوية، إلى جانب وسائل الإعلام والجمهور.

ويشهد الحفل الظهور الأول لشعار البطولة وتميمتها الرسمية "مايِد" بعد إطلاقها مؤخراً خلال معرض سوق السفر العربي، بالإضافة إلى فقرات ثقافية تعكس التراث الإماراتي وتبرز الهوية الحضارية للإمارة.

وتمثل هذه البطولة المرموقة فرصة نوعية لاستعراض قدرات عجمان التنظيمية والترويج لمقوماتها السياحية والثقافية، كما تؤكد التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية، لا سيما دائرة التنمية السياحية بعجمان والاتحاد الدولي للياقة وبناء الأجسام والاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ما ينسجم مع الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في تقديم نموذج مثالي في استضافة البطولات الدولية وتعزيز مكانة عجمان الرائدة على خارطة السياحة العالمية.

ويعد تنظيم هذه البطولة محطة مفصلية ضمن استراتيجية الإمارة الشاملة لتعزيز التكامل بين الرياضة والسياحة، وتسليط الضوء على تطور بنيتها التحتية السياحية واللوجستية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط قطاع السياحة والضيافة.

ويُشار إلى أن الحدث سيرافقه تنظيم مجموعة من الأنشطة والعروض الثقافية، بالإضافة إلى استعراض فرص استثمارية في قطاعات الضيافة والخدمات، تماشيًا مع الأهداف الوطنية المتمثلة في دعم الاقتصاد المستدام وتشجيعه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة.