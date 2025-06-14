الرئيسان المصري والتركي يحذران من انزلاق الشرق الأوسط بأكمله إلى حالة من الفوضى

القاهرة في 14 يونيو / وام / بحث الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي اليوم الأوضاع الإقليمية والتصعيد الإسرائيلي الجاري في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي، قوله إن الرئيسين، شددا على أن هذا النهج التصعيدي يمكن أن تترتب عليه تداعيات كارثية على المنطقة وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين، ويعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ، بما يهدد بانزلاق الشرق الأوسط بأكمله إلى حالة من الفوضى العارمة ستتحمل عواقبها الدول كافة من دون استثناء.

وأكدا ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى حل سلمي للأزمة الجارية.

وأضاف المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة اتباع مقاربة شاملة تعالج الشواغل الأمنية كافة ذات الصلة بعدم الانتشار النووي في المنطقة من خلال تحقيق معاهدة عدم الانتشار وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وإقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، التي يجب أن تشمل دول الإقليم كافة.

كما شدد الرئيس المصري على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يعد الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتوافق الرئيسان على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك من أجل استعادة الاستقرار الإقليمي.