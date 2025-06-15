"طرق دبي" و"أوبر تكنولوجيز" و"WeRide" تطلق تجارب المركبات ذاتية القيادة

دبي في 15 يونيو / وام / وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مذكرة تفاهم مع شركتي "أوبر تكنولوجيز" و"WeRide" لبدء التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة، تمهيداً لإطلاق الخدمة التجارية على منصة أوبر في دبي خلال العام الجاري 2025، على أن يتم تشغيل الخدمة بدون سائق بالكامل بحلول عام 2026.

وتُنفذ التحضيرات الميدانية للتجارب من قبل شركتَي "أوبر" و"WeRide"، بدعم وتوجيه من الهيئة.

شهد توقيع الاتفاقية معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور عدد من المسؤولين من الجهات الثلاث، حيث وقّعها عن الهيئة أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وعن شركة "أوبر" فرانس هيمسترا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعن شركة "WeRide" إريك دونج، مدير أسواق رأس المال وتطوير الشركات.

وأكد معالي مطر الطاير أن اختيار دبي منصة عالمية لتوسيع عمليات المركبات ذاتية القيادة يعكس مكانتها في قطاع التنقل الذكي، مشيراً إلى أن تشغيل هذه المركبات يواكب رؤية القيادة الرشيدة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتحقيق أهداف إستراتيجية التنقل الذكي ذاتي القيادة التي تستهدف تحويل 25% من إجمالي الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وقال إن الهيئة تعمل على التوسع في شراكاتها العالمية لتشغيل أنماط متنوعة من وسائل النقل الذكي، بما يشمل التاكسي الجوي ووسائل النقل البحري والمركبات ذاتية القيادة، دعماً لجودة الحياة وسلامة التنقل، وتعزيز التكامل بين أنظمة النقل، بما يتوافق مع إستراتيجية الميل الأول والأخير.

ووصف فرانس هيمسترا، المدير الإقليمي لشركة أوبر، الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بأنها خطوة مهمة نحو بناء مستقبل تنقلي كهربائي وذاتي القيادة، مؤكداً أن دبي ستكون أول مدينة في المنطقة تُطلق فيها الخدمة بالتعاون مع WeRide.

وقالت جنيفر لي، الرئيس المالي ورئيس العمليات الدولية في شركة WeRide، إن التعاون مع أوبر وهيئة الطرق والمواصلات يمثل امتداداً للتوسع العالمي للشركة، ويأتي في إطار دعم أهداف دبي في التحول إلى التنقل الذاتي بنسبة 25% من الرحلات بحلول عام 2030، بالاعتماد على تقنيات الشركة المتقدمة وخبراتها العالمية.