انطلاق بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية 2025 في عجمان  

عجمان في 15 يونيو / وام / انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثامنة والخمسين من بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والتي تنظمها دائرة التنمية السياحية بعجمان للمرة الأولى، وذلك في مركز الإمارات للضيافة، وتستمر منافساتها حتى بعد غد وذلك برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: "فخورون باستضافة بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية للمرة الأولى في عجمان، وسعداء بتوجّه أنظار العالم الرياضي إلى الإمارة من خلالها، ونعتبر هذا الحدث فرصة متميزة لإبراز قدراتنا التنظيمية ومقوماتنا السياحية والثقافية.

وأضاف أن استقطاب مثل هذه الفعاليات الرياضية الدولية يعكس ثقة المجتمع الرياضي العالمي في إمكانيات الإمارة، ويمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجيتها لتعزيز مكانتها وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، في ظل تكامل بنيتها التحتية السياحية واللوجستية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط قطاعي السياحة والضيافة.

ووصف الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، استضافة دولة الإمارات لمنافسات بطولة آسيا في إمارة عجمان بالإضافة المميزة للبطولات الرياضية التي تستضيفها وتنظمها الإمارات بشكل احترافي ومميز.

وثمن دعم ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، للبطولة ما يمهد لاستضافة استثنائية لبطولة آسيا الحالية في إمارة عجمان ودعم كبير لرياضة بناء الأجسام على مستوى الامارات وقارة آسيا والعالم، مؤكدا أن الحدث سيساهم في نقلة نوعية لممارسة الرياضة كأسلوب حضاري للحياة ويدعم ممارسة رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية بشكل أفضل وأكبر مستقبلا.

وقال إن البنية التحتية المميزة في إمارة عجمان وما تتمتع به دائرة التنمية السياحية في عجمان من مكانة متميزة في جميع الجوانب تعكس الثقة العالية بتحقيق نجاح جديد للرياضة الإماراتية متمنيا للاعبي قارة آسيا استثمار عناصر المنافسة في البطولة لتحقيق طموحاتهم المشروعة.

من جانبه، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان إن هذه البطولة المرموقة تعد منصّة استثنائية نستعرض من خلالها إمكانياتنا التنظيمية المتميزة، ونسلط الضوء على مقوماتنا السياحية والثقافية الرائدة.

وأضاف أن البطولة تُعد محطة مهمة ضمن جهودنا المستمرة في دائرة التنمية السياحية بعجمان لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للفعاليات الكبرى على مستوى المنطقة والعالم، دعمًا للاقتصاد المحلي المستدام، وسعيًا إلى تحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الشاملة.

وأقامت الدائرة في اليوم الأول حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، معلنةً بدء المنافسات لمجموعة من الفئات المختلفة، والتي تضمنت كلاسيك بودي بلدنج (ناشئين ورجالاً وأساتذة)، وأكروبات سيدات، وأرتيست سيدات، وفيت موديل (سيدات وناشئين وأساتذة)، وفتنس رجالاً، وفيزيك (سيدات وأساتذة)، وفيت موديل سيدات، وفيزيك سيدات، وبودي فتنس (سيدات وناشئين وأساتذة)، وبودي فتنس سيدات، وويلنيس (سيدات وناشئين)، وفيت باريس مفتوح، وبكيني (ناشئين وسيدات)، وبكيني سيدات.

وتعكس البطولة التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية، لا سيما دائرة التنمية السياحية بعجمان والاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ما ينسجم مع الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في تطوير القطاع السياحي والرياضي ورفده بكل ما يلزم لاستضافة البطولات والفعاليات الدولية بأفضل صورة ممكنة، لتعزيز مكانة عجمان الريادية على الساحة العالمية.

ويُعد تنظيم هذه البطولة خطوة محورية ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الإمارة لتعزيز التكامل بين قطاعي الرياضة والسياحة، في إطار رؤيةٍ طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية العالمية.

ويهدف هذا الحدث أيضاً إلى إبراز مستوى التطور المتسارع الذي تشهده البنية التحتية في الإمارة، لا سيما في الجوانب السياحية واللوجستية، بما يعكس جاهزيتها لاستضافة الفعاليات الكبرى، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، وتنشيط حركة السياحة والضيافة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات الحيوية.