عمومية اتحاد السلة تعتمد تعديل النظام الأساسي ولائحة الانتخابات

دبي في 15 يونيو / وام / أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة السلة مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بالموسم الجديد، إلى جانب اعتماد إجراءات العملية الانتخابية المقبلة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للاتحاد أمس في دبي، بمشاركة ممثلي الأندية الـ19 المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبحضور عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، وعمر خلف ممثل وزارة الرياضة.

وشهدت الجمعية العمومية العادية مناقشة عدد من البنود، أبرزها الموافقة بالإجماع على انضمام ناديي خورفكان الرياضي للمرأة، والذيد الرياضي للمرأة إلى عضوية الاتحاد.

أما الجمعية غير العادية، فشهدت مناقشة واعتماد تعديل النظام الأساسي للاتحاد بما يتماشى مع دليل الحوكمة للاتحادات الرياضية، إلى جانب اعتماد تعديل لائحة الانتخابات، وتشكيل لجنتي الانتخابات والطعون الانتخابية، على أن تعقد لجنة الانتخابات اجتماعاً قريباً لتحديد خريطة الطريق الخاصة بالعملية الانتخابية المقبلة لمجلس الإدارة.

وفيما يتعلق بروزنامة الموسم الجديد، أوضح عبداللطيف الفردان أن عدم إعلان جدول ثابت للموسم حتى الآن يعود إلى وجود متغيرات، منها انتظار تحديد مواعيد استحقاقات المنتخب الوطني من قبل الاتحاد الآسيوي، فضلاً عن مشاركة ناديي الشارقة، بطل الدوري، وشباب الأهلي، بطل الخليج، في النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية.