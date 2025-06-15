منظومة أبوظبي الصحية تستعرض ريادتها في الابتكار خلال زيارة استراتيجية إلى الولايات المتحدة

أبوظبي في 15 يونيو / وام / يتوجّه وفد رسمي برئاسة دائرة الصحة – أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة استراتيجية خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو الجاري بهدف تعزيز مكانة الإمارة العالمية في مجال الابتكار الصحي واستعراض جهودها في إحداث تحوّل نوعي في قطاع الرعاية الصحية من خلال الابتكار، والاستثمار والتعاون الدولي المستدام.

وتشمل الزيارة كلاً من العاصمة واشنطن ومدينتي بوسطن وفيلادلفيا وتتزامن مع مشاركة الوفد في "المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2025" (BIO 2025)، الذي يُعد من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الحيوية.

وتسلّط الزيارة الضوء على أبرز إنجازات أبوظبي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والأبحاث السريرية، وعلوم الجينوم، إلى جانب استعراض مبادرة مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، وبحث فرص تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسات حكومية وبحثية، وروّاد الابتكار من مختلف دول العالم.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي إن هذه الزيارة تجسد الالتزام برسم مستقبل الرعاية الصحية من خلال التعاون، والابتكار، والرؤية المشتركة، مشيرة إلى أن الهدف منها هو بناء منظومة صحية استباقية قائمة على التنبؤ والوقاية والرعاية والتعافي، ما يضمن تحقيق أفضل النتائج الصحية لمجتمعنا وللعالم.

وأضافت أنه ومن خلال شراكات فعّالة وهدف مشترك لتحسين جودة الحياة، نعتز بانضمامنا إلى الشركاء في الولايات المتحدة لاستكشاف فرص تعاون تدفع عجلة الابتكار وترتقي بجودة الرعاية الصحية محلياً وعالمياً.

ويعقد الوفد خلال الزيارة أكثر من 20 اجتماعاً استراتيجياً وزيارة ميدانية، تستهدف تعزيز الحوار مع قيادات من القطاعين العام والخاص في مختلف الولايات الأمريكية، لاستكشاف فرص استثمار جديدة وتوقيع اتفاقيات تُسرّع من تبنّي الحلول الصحية المتقدمة.

ويضم الوفد ممثلين عن منظومة الابتكار في أبوظبي، من جهات رائدة تشمل مكتب أبوظبي للاستثمار، ومبادلة للرعاية الصحية (مبادلة بايو)، وM42، ومدينة مصدر، وكيزاد، وبيورهيلث، وStartAD، وشركة الاتحاد للشحن.

وتواصل أبوظبي ريادتها الإقليمية والعالمية في علوم الجينوم عبر "برنامج الجينوم الإماراتي"، الذي تمكّن من جمع وتحليل أكثر من 800 ألف عينة جينومية، ما يضعه في مصاف أبرز قواعد البيانات الجينومية تطوراً على مستوى العالم.

كما تحتضن الإمارة أكثر من 90 منشأة بحثية مرخصة، وتُجري حالياً أكثر من 30 تجربة سريرية نشطة في مجالات الأورام، والأمراض النادرة والمزمنة.

وفي جانب التحول الرقمي، توفر منصات متقدمة مثل "ملفي"، التي تضم أكثر من 5 ملايين سجل طبي، رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي وأدلة العالم الواقعي، ما يعزز جودة الرعاية واتخاذ القرار السريري.

وتسهم المبادرات الوطنية مثل "التأشيرة الذهبية" في استقطاب الكفاءات الطبية والبحثية إلى الإمارة، حيث تم منح إقامات طويلة الأمد لأكثر من 2000 باحث ومتخصص في الرعاية الصحية من مختلف دول العالم، ما يدعم مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصحي.