برعاية عمار النعيمي.. افتتاح بطولة آسيا لبناء الأجسام 2025

عجمان في 15 يونيو/ وام / برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثامنة والخمسين من بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية 2025 التي تنظمها دائرة التنمية السياحية بعجمان للمرة الأولى في مركز الإمارات للضيافة، بمشاركة 350 لاعبا من 23 دولة.

حضر حفل الافتتاح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان وسعادة رافاييل سانتونخا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسعادة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة، وسعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إلى جانب عدد من ممثلي الاتحادات الآسيوية.

بدأ الحفل بعرض فني تراثي حمل بصمة إمارة عجمان الثقافية، تلاه استعراض شعار البطولة الرسمي والتميمة الخاصة بها، في أجواء احتفالية جمعت بين الأصالة والاحترافية.

وأعرب محمود الهاشمي مدير عام التنمية السياحية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” عن فخر عجمان باستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا أن الإمارة سخّرت كافة إمكاناتها اللوجستية والتنظيمية لضمان نجاح البطولة، والتي تستمر حتى 17 يونيو.

وأضاف “ نحن فخورون برؤية عجمان محط أنظار العالم الرياضي، ونؤمن بأن هذه البطولة ستُسهم في ترسيخ موقع الإمارة كوجهة رائدة للسياحة الرياضية”.

من جانبه، أشاد رافاييل سانتونخا بالتنظيم المتميز والدعم الرسمي الكبير، معتبرًا أن عجمان باتت نموذجًا يحتذى به في استضافة البطولات الدولية، مؤكدًا ثقته بنجاح البطولة تنظيميًا وفنيًا.

ونوّه الشيخ عبدالله الشرقي بحجم المشاركة الآسيوية الكبير، مؤكدًا أن البطولة تمثل فرصة لتعزيز الحضور الإماراتي القاري، وصقل قدرات لاعبي المنتخب الوطني في مواجهة نخبة أبطال آسيا.

وأعرب لاعب منتخب الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عدنان البلوشي الذي يشارك في فئة كلاسيك بودي بلدنج عن فخره بتمثيل الدولة في هذا الحدث الآسيوي وسط حضور ومشاركة كبيره من مختلف دول القارة.